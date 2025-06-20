İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri hedef alması sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 41 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 41 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresindeki sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kentin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde İHA ile gerçekleştirilen bir başka saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Sunniyye Camisi yakınlarında toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki sanayi bölgesi yakınlarında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu da 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.