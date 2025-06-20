İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri hedef alması sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 41 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresindeki sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kentin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde İHA ile gerçekleştirilen bir başka saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Sunniyye Camisi yakınlarında toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki sanayi bölgesi yakınlarında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu da 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.