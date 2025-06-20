İsrail Ordusunun Gazze'deki Ateşi: 34 Sivili Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere açtığı ateş sonucu en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası kuruluşlar sivil kayıplarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Hükümetler, acil yardım taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini vurgularken, sivillerin güvenliğinin sağlanması için çağrılarda bulunuyor.

İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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