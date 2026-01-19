Haberler

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuğu öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Hüseyin Tevfik Ebu Sebele hayatını kaybetti, biri ağır iki kişi yaralandı. Hava saldırıları ve topçu atışları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Hüseyin Tevfik Ebu Sebele yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Han Yunus kentinin doğusundaki Şeyh Nasır bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Şeher Ethem Ebu Hadayed (20) başından yaralandı. Gencin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracından sivillere bomba atıldı. Bombanın infilak etmesi sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yaralı Filistinli tedavi için Gazze kentindeki Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu