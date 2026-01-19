İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Hüseyin Tevfik Ebu Sebele yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Han Yunus kentinin doğusundaki Şeyh Nasır bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Şeher Ethem Ebu Hadayed (20) başından yaralandı. Gencin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracından sivillere bomba atıldı. Bombanın infilak etmesi sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yaralı Filistinli tedavi için Gazze kentindeki Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alıyor.