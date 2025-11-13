İsrail Ordusunun El-Ayzeriyye'deki Baskınında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye kasabasında açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, İsrail güçlerinin El-Ayzeriyye kasabasına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralanan biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El-Ayzeriyye kasabasına baskın düzenlediğini, gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz kullandığını, bunun üzerine gençlerle aralarında çatışmaların çıktığını aktardı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az 1070 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 703 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.