Haberler

İsrail Ordusunun El-Ayzeriyye'deki Baskınında 3 Filistinli Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye kasabasında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Olay, El-Ayzeriyye'de düzenlenen baskın sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye kasabasında açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, İsrail güçlerinin El-Ayzeriyye kasabasına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralanan biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El-Ayzeriyye kasabasına baskın düzenlediğini, gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz kullandığını, bunun üzerine gençlerle aralarında çatışmaların çıktığını aktardı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az 1070 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 703 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek

İlki durdurmaya yetmedi! Avrupa ülkesi, sınıra ikinci duvarı örüyor
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.