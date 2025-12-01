Haberler

İsrail Ordusunun Dron Saldırısı: Filistinli Kadın Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği dron saldırısında bir Filistinli kadını yaraladı. Saldırı, 'Sarı Hattın' dışındaki bölgelere yapıldı ve bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde işgal altında tuttuğu "Sarı Hattın" dışında kalan bölgede ateşkese rağmen düzenlediği dron saldırısında Filistinli bir kadın yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'ne ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Filistinli bir kadın kent merkezindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Saldırı, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken "Sarı Hattın" dışında kalan bölgeye düzenlendi.

Tuffah Mahallesi'ndeki evlere dronlarla ateş açan İsrail ordusu, bombalar attığı bölgeyi topçu atışlarıyla da hedef aldı.

İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlali sürdürüyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre İsrail güçlerinin 10 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği yaklaşık 591 ihlal sonucu 357'den fazla Filistinli öldü, 903 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.