İsrail Ordusunun Cenin'e Düzenlediği Baskında Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine bağlı bir köye düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah Cenin kentinin güneyindeki Marka köyüne baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

İsrail ordusunun bölgeye çok sayıda asker takviyesi yaptığını ve Apaçi helikopterlerin köyün üzerinde uçtuğunu aktaran yerel kaynaklar, askerlerin kuşattığı evi yoğun ateş altına aldığını anlattı.

İsrail ordusu ise işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında geçmişte bir saldırıya karıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, öldürülen Filistinlinin Sultan el-Gani olduğu belirtilirken gece boyu süren baskında 5 Filistinlinin alıkonduğu da bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 21 Ocak'ta Cenin kenti ile kampına başlattığı sonrasında Tulkerim ve Nur Şems kamplarını kapsayacak şekilde genişlettiği saldırılarını sürdürüyor.

Evlerin yıkıldığı, yolları kapatıldığı ve bölgedeki coğrafi yapının değiştirildiği İsrail saldırıları nedeniyle bölgede 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.