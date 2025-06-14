İsrail Ordusunun Cenin'e Baskını: Filistinli Genç Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Batı Şeria'nın Cenin kentinde baskın düzenleyerek bir Filistinli genci gerçek mermiyle yaraladı. Olay sırasında tıbbi müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye kasabasına düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir genç gerçek mermiyle vurularak yaralandı.

Filistin Kızılaydan yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin, İsrail güçlerinin Kabatiye kasabasına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle elinden yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail özel kuvvetlerinin kasabaya baskın düzenlediği ve Celeme Mahallesi'ndeki bir evin çevresini kuşattığı, ordunun ise bir insansız hava aracının havada uçuşuyla eşzamanlı olarak kasabaya çok sayıda askeri takviye gönderdiği aktarıldı.

Haberde, ordunun, kasabanın özellikle batı mahallesinde geniş çaplı gözaltı kampanyası başlatarak çok sayıda eve baskın düzenleyip arama yaptığı, askerlerin ayrıca çevreye yoğun bir şekilde ses bombaları attığı ve gerçek mermilerle ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 978 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.