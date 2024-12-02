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İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Cenin Valisi, ölenlerin kimliklerinin belirlenemediğini ve naaşlarına el konulduğunu açıkladı.

CENİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan basın açıklamasında İsrail tarafından Cenin'in güneydoğusundaki Sayr kasabasına düzenlenen "işgal saldırısında" kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin vücutlarında oluşan ileri derecede yara ve yanıklar nedeniyle kimliklerinin belirlenemediği kaydetti. Vali, İsrail ordusunun ölenlerin naaşlarına el koyduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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