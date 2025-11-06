Haberler

İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısında 15 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği saldırıda 15 yaşındaki Murad Ebu Seyfeyn adlı Filistinli çocuğu vurdu. Olay sonrası çocuğun cenazesinin alıkonulduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırısında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentinin batısındaki Yamun beldesine düzenlediği baskında, açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Murad Ebu Seyfeyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ölen çocuğun cenazesini alıkoyduğu da kaydedildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun dünkü haberinde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Yamun beldesine baskın düzenlediği ve bu esnada Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.