İsrail Ordusunun Cenin'deki Saldırısında 15 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırısında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentinin batısındaki Yamun beldesine düzenlediği baskında, açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Murad Ebu Seyfeyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ölen çocuğun cenazesini alıkoyduğu da kaydedildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun dünkü haberinde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Yamun beldesine baskın düzenlediği ve bu esnada Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldığı belirtilmişti.