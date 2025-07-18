İsrail Ordusunun Cenin'deki Filistinlilere Saldırısı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde cuma namazını eda eden Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Cenin kentinin güneyinde yer alan Raba köyü sakinlerinin, İsrail'in el-Musalime Dağı'nda askeri karargah inşa etme ve yol yapmak üzere topraklarına el koyma planlarına karşı, cuma namazını Musalime Dağı'nda eda ettikleri belirtildi.

İsrail ordusunun, cuma namazı eda eden Filistinlilere saldırdığı aktarılan haberde, İsrail askerlerinin namaz kılanları biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Gerilimin artması üzerine İsrail'in bölgeye takviye güç gönderdiği bildirilen haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Musalime Dağı'nın tepesine bir çadır kurduğu paylaşıldı.

Raba Köyü Konseyi Başkanı Gassan ve el-Buzur, WAFA'ya yaptığı açıklamada, "İşgalci ordunun iş makineleri, Musalime Dağı'nın yakınında askeri yol açmak için köyle hazır bekliyor." dedi.

Buzur, İsrail'in burada açacağı askeri yolla Filistinli köylülerin topraklarına ulaşımının engelleneceğini kaydetti.