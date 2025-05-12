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İsrail Ordusunun Bombardımanı: 15 Ölü, 5'i Çocuk

İsrail Ordusunun Bombardımanı: 15 Ölü, 5'i Çocuk
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk toplam 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar diğer bölgelerde de devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.

İsrail saldırısında 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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