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İsrail ordusu, Gazze'deki UNRWA okuluna saldırıda ölenlerin sayısı 39'a çıktı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a yükseldi. Saldırılarda onlarca kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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