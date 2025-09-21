İsrail Ordusunun Bint Cubeyl'e Düzenlediği Saldırıda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentine düzenlediği saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Bint Cubeyl kentinde insanız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da kısa bir süre önce İsrail'in Bint Cubeyl'de seyir halindeki bir motosiklet ile bir araca hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki el-Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.