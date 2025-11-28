İsrail Ordusunun Beyt Cin Köyüne Düzenlediği Baskında 13 Ölü

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü ve en az 24 kişiyi yaraladığı, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, en az 24 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Yönlendirme, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürü Nejib Ennasan, "Şimdiye kadar Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik İsrail saldırısında 13 şehidin cesedi ve 24'ten fazla yaralı hastanelere nakledildi; bu rakamlar kesin olmayan ilk belirlemelerin bilançosudur." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait araçlardan birinin birliklerin çekilmesinin ardından bölgede kaldığı görüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.