İsrail Ordusunun Beyrut'a Hava Saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösüne hava saldırısı düzenleyerek binalarda büyük hasara yol açtı. Saldırı, 5 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
BEYRUT, 6 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen alevler, 5 Haziran 2025.
İsrail ordusu perşembe akşamı, Beyrut'un güney banliyölerinin çeşitli bölgelerindeki binalara hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel