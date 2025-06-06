İsrail Ordusunun Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusunun Beyrut'a Hava Saldırısı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösüne hava saldırısı düzenleyerek binalarda büyük hasara yol açtı. Saldırı, 5 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

BEYRUT, 6 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen alevler, 5 Haziran 2025.

İsrail ordusu perşembe akşamı, Beyrut'un güney banliyölerinin çeşitli bölgelerindeki binalara hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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