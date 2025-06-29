İsrail Ordusunun Batı Şeria Saldırılarında Filistinliler Yaralandı

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İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda biri 85 yaşında 3 Filistinli yaralandı. Saldırılarda köy sakinleri darbedildi ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Gözaltı ve baskınlarda artış yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda biri 85 yaşında, 3 Filistinli yaralandı.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu aktivisti Usame Muhamera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'ya bağlı Halle Dabı köyüne baskın düzenlediğini aktardı.

Muhamera, İsrail askerlerinin, baskın sırasında aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu köy sakinlerini darbettiğini söyledi.

Darbedilenler arasında bulunan yaşlı bir Filistinlinin vücudunda morluklar oluştuğu ve bilincini yitirdiğini kaydeden Muhamera, söz konusu kişinin tedavi için hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Muhamera, İsrail'in Halle Dabi sakinlerini zorla yerinden etmek için her türlü baskı yöntemini kullandığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre de sağlık ekipleri, Mesafir Yatta'da İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki Filistinliyi tedavi için hastaneye nakletti.

Kızılay açıklamasında ayrıca İsrail askerlerinin El Halil kentinin güneyinde kurulan Meytar kontrol noktası yakınlarında açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde ise Kızılay ekiplerinin Celeme askeri kontrol noktası yakınlarında İsrail askerleri tarafından darbedilen 43 yaşındaki Filistinliyi hastaneye kaldırdığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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