İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırılarında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bir kız çocuğunun yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı yaralılara müdahalede bulundu, gözaltılar gerçekleşti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Tulkerim'in doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı, Ramallah yakınlarındaki Deyr Cerir kasabası ve El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Zuveydin köyüne baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'nda başından ses bombasıyla yaralanan 9 yaşındaki bir kız çocuğuna müdahale edildiği belirtildi.

Kızılaydan yapılan başka bir açıklamada, Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir'de bir Filistinlinin gerçek mermiyle göğsünden vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada ise Deyr Cerir'de vurulan ve hastaneye kaldırılan Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Zuveydin köyünde Filistinlilere ait bir aracın önünü kesti ve bu kişilerin onun aracına çarptığını iddia etti. İsrail askerleri de bu iddia üzerine köye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
