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İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da özel ihtiyaç sahibi bir yaşlı Filistinliyi darbetti. Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılar hız kesmeden sürerken, bölgedeki çatışmalar ve gözaltılar artış gösteriyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşlı ve engelli Filistinli bir adamı darbetti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine ve mülteci kampına saldırılarını 113. gününde de sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Havaya ateş açan İsrail askerleri, kampta özel ihtiyaç sahibi yaşlı bir Filistinliyi darbetti.

İsrail'in Batı Şeria'da yoğunlaşan saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampı başta olmak üzere "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli öldürüldü.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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