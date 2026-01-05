İsrail ordusunun saldırılarında Batı Şeria'da 2'si çocuk 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3 Filistinlinin yaralandığı, birçok kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde Kalkilya şehri yakınlarındaki Azun köyünde İsrail askerlerinin gerçek mermiyle 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, bunlardan birinin 18 yaşında ayağından vurulan bir genç, diğerinin ise 14 yaşında elinden vurulan bir kız olduğu bilgisi verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise Cenin kentine bağlı Yabad beldesinde 17 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından bacağından vurulduğunu aktardı.

Salfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesi yakınlarındaki İsrail askerlerinin yaptığı baskında Filistinli gençlerin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarında ise en az 1105 Filistinli öldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.