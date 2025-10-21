Haberler

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Filistinlilere Yönelik Saldırıları Sürekli Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarını artırdı. Cenin'de zeytin hasadı yapan bir çiftçinin başından yaralandığı bildirildi. Ayrıca, fanatik İsraillerin Filistin topraklarını gasbetmesi ve zeytin hasadı döneminde saldırıların artması kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Cenin kentinin güneyindeki Kefr Rai beldesinde zeytin hasadı yapan bir kişiye saldırdı.

Darbedilen çiftçi başından yaralandı.

İsrail'e ait buldozerleri, işgal altındaki Ramallah kentinin Um Safa köyünde de hafriyat ve arazi genişletme şeklindeki işgal uygulamalarını sürdürdü.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler tarafından köyün doğu bölgesinde açılan yolda asfaltlama ve genişletme çalışmaları yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köy arazileri üzerinde bir yerleşim birimi kurduğu ve Filistinlilere ait yaklaşık bin 500 dönüm araziye el koyduğu belirtiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, fanatik İsraillilerin geçen ay Filistinlilere düzenlediği 71 saldırı kayda alındı ve bu saldırılarda 1 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
