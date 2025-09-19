İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınlarında Yaralı ve Gözaltılar

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'nda yaralanan bir Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, bacağına isabet eden kurşunla yaralanan söz konusu Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu Ramallah kentinde Beytuniya ve Serda beldelerindeki iki evi kuşattı.

İsrail güçlerinin Serda beldesinde bombalar attığı evin bazı bölümlerinin patlayıp yanarak hasar gördü ve İsrail askerleri evdeki bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca, ordu güçleri birkaç saat boyunca kuşattığı evin çevresine ateş açıp, gaz bombaları attı. İsrail ordusu, Beytuniya'da da bir evi kuşattı ve içerideki bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Nablus kentindeki birkaç mahalleye düzenlediği baskınlar sırasında ise en az 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, Cenin kentinin batısındaki Burkin beldesinde de çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.