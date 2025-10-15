İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınlarında Filistinli Kadın Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında ateş açması sonucu Filistinli yaşlı bir kadın yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Cenin'in Kabatiye beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli yaşlı bir kadın ayağından yaralandı. Yaralı Filistinli, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, Cenin'in Yabed beldesine düzenlediği baskında, caddelerde birlikleri konuşlandırdı. Yabed beldesindeki evine gerçekleştirilen baskın ve arama sonrası bir Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus iline bağlı Sebastiya, Beyt Imrin, Burin ve Tel Cenub beldelerine baskınlar düzenledi, bölge halkına karşı kışkırtıcı eylemlerde bulundu.

Basın mensubuna kısa süreli gözaltı

Öte yandan, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin ihlallerini belgelemek için gittiği Nablus'un Burka köyünden dönen WAFA'ya bağlı gazeteci Asil Sadık ile Muhammed Bergusi bir süreliğine gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Sadık ve Bergusi'yi taşıyan aracı durdurdu ve arama yaptı, görevlerini sorguladıktan sonra onları serbest bıraktı.

Ramallah'a bağlı Mugayyer köyünde ise İsrail ordusu düzenlediği baskında ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

El Halil kentinin batısındaki İzna beldesine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, bazı evleri sakinlerini zorla dışarı çıkardıktan sonra askeri karargaha çevirdi.

İsrail askerleri beldenin girişi ve ana caddelerine gaz bombası attı.

Beytüllahim'in güneyindeki Hızır beldesinde ise bir Filistinli gözaltına alındı.