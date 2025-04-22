İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınlarında 4 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya ve Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı İzna beldesine düzenlediği baskında Filistinlilere gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Baskında İsrail'in açtığı ateş sonucu karnından yaralanan 16 yaşındaki Filistinli, tedavi için hastaneye kaldırıldı, İsrail askerlerince darbedilen bir Filistinlinin vücudunda morluklar oluştu.

Öte yandan İsrail askerleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emir beldesine baskın düzenleyerek 6 katlı bir binayı yıktı.

İsrail askerleri, yıkım sırasında öğrencilerin de aralarında bulunduğu sivillere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 16 yaşındaki Filistinli hastaneye sevk edildi.

İsrail ordusu, ayrıca Beytullahim kentindeki Nahhalin ile Hadar beldelerine baskın düzenledi.

Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik ile Kabalan beldelerine düzenlenen baskında da göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Beyt Furik baskını sırasında İsrail askerleri tarafından darbedilen 15 yaşındaki Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde ise İsrail ordusu bölgenin kuzeyindeki konutlar ile hayvan barınaklarının "ruhsatsız oldukları gerekçesiyle" yıkılacağına ilişkin ihtarname dağıttı.

İsrail ordusu, zırhlı araçlarla Tulkerim kentine baskın düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.