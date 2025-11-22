Haberler

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınlarında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil ve Cenin bölgelerinde düzenlediği baskınlar sonucu 3 Filistinli yaralandı. Baskınlar sırasında gerçek mermi ve gözyaşartıcı gaz kullanıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi ile kuzeyine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Askerler, El Halil kentine bağlı Dura kasabası ile Cenin'e bağlı El-Yamun kasabasına baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Dura kasabasındaki baskında Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Baskın sırasında ayağından gerçek mermiyle yaralanan 2 genç, hastaneye kaldırıldı. Onlarca Filistinli ise gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Askerler bir genci de gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre ise Yamun'daki baskında yaralanan 62 yaşındaki Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
