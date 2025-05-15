İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir evi bombalayarak 4 Filistinlinin ölümüne yol açtı. Olay, Tubas kenti ve Tamun beldesinde gerçekleşti. Son bir ay içinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 966'ya yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bombaladığı evde 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.

İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, bombalanan evde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail askerlerinin ölenlerin cenazelerini alıkoyduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 966'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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