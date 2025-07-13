İsrail Ordusunun Batı Şeria'da İşlediği Hak İhlalleri Raporu: 309 İhlal Belgelendi

Filistin'deki Bedevi Haklarını Savunma Örgütü, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde haziran ayı boyunca 309 insan hakkı ihlali gerçekleştirdiğini belirtti.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünün (BEYDER) yayımladığı raporda, "İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta 55, Nablus'ta 53, El-Halil'de 60, Eriha'da 20, Tubas ve Ağvar'da 31, Selfit'te 29, Kudüs'te 15, Kalkilya'da 13, Beytüllahim'de 24, Tulkerim'de 7 ve Cenin'de 2 ihlal gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Raporda, bu ihlallerin, yıkım, mülklere el koyma, gözaltılar, fiziksel saldırılar, ayrıca Bedevi toplulukların tecrit edilmesi ve hareket özgürlüklerinin kısıtlanması gibi çeşitli yöntemlerle Filistin varlığını zayıflatmayı ve bölge sakinlerini zorla göç ettirmeyi amaçlayan sistematik bir kampanya çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurgulandı.

İhlallerin, ilkel malzemelerden yapılmış evlerin ve çadırların yanı sıra bölge halkı için temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık tesislerinin yıkımını da kapsadığı belirtilen raporda, tarım ekipmanları ve hayvancılıkta kullanılan araçların yanı sıra kuyular ve hayati öneme sahip su kaynaklarına yönelik geniş çaplı el koyma ihlallerinin de belgelendiği aktarıldı.

Raporda, bu durumun, temel altyapının doğrudan hedef alınması anlamına geldiği ve halkın, topraklarında kalma direncini tehdit ettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 998 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.