İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da hafta başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskınlarına ve Filistinlileri gözaltına almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun haftanın başından bu yana Batı Şeria'da aralarında çocukların, kadınların ve eski tutukluların da bulunduğu yaklaşık 120 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerindeki baskınlarını ve Filistinlileri gözaltına almayı artırdığına dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun son 24 saatte 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de soykırımını sürdürdüğü, saha infazları ve ev yıkımı gibi ihlallerde bulunduğu hatırlatıldı.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun 590'dan fazlası kadın, 1550'si çocuk 19 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in gözaltı operasyonlarının "toplu cezalandırma" kapsamına giren bir misilleme eylemi olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.