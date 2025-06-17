İsrail Ordusunun Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Alması

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İsrail ordusu, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında ailelere kötü muamele yapıldığı ve altyapıya zarar verildiği bildiriliyor. Son günlerde gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarda ve sahada yaptığı soruşturmalarda, aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 30 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin Batı Şeria'da kontrolü altındaki çeşitli bölgelerde gözaltı dalgası yürüttüğü, bu kapsamda sosyal medyada "tahrik" olarak sınıflandırdığı bazı içerikler paylaşan veya telefonlarında İran füzelerinin gelişine ait görüntüler bulunan çok sayıda Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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