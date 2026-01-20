Haberler

İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeyinde Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden yaraladı

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskında, Kalendiya Mülteci Kampı'nda 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk plastik mermiyle gözünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da, Kudüs'ün kuzeyindeki Kufr Akab beldesi ile Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında açtığı ateşte Filistinli bir çocuk gözünden vuruldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki ekiplerinin, Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında plastik mermiyle gözünden yaralanan 15 yaşındaki bir çocuğa müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini, Kufr Akab beldesi ile Kalendiya Kampı'nın ana caddesinde konuşlandığını aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin araçlarda arama yaptığını ve baskın sırasında bölge sakinlerine göz yaşartıcı gaz bombaları attığını ifade etti.

