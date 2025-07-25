İsrail Ordusunun Baskınında 14 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Filsitin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun çarşamba günü Nablus kentinin batısındaki Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında uyluk bölgesinden vurulan 14 yaşındaki Filistinli Muhammed Mebruk hayatını kaybetti.

İsrail ordusu çarşamba günü Nablus kentine ve Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, en az bir Filistinliyi gözaltına almış ve çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.