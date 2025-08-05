İsrail Ordusunun Baalbek'e Hava Saldırısı: 1 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının Hizbullah'a bağlı birimi hedef aldığı iddia edilirken, İsrail ordusunun Lübnan'daki ihlalleri devam ediyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Baalbek'in Bırital beldesinde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ordunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda "Hizbullah'a bağlı 1900 birimi yetkilisinin öldürüldüğü" iddia edildi.

Konuya ilişkin İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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