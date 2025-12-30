Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sivillere ateş açarak 1 çocuk ve 1 yetişkinin yaralanmasına neden oldu. Olaylar, ateşkesin ihlal edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde açtığı ateş ve dron saldırısında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ateşkes anlaşması kapsamında daha önce çekildiği bölgelerde ilerleyerek sivillerin konutlarının bulunduğu alana ateş açtı.

Açılan ateşte Deyr el-Belah'ta sırtından vurularak yaralanan 23 yaşındaki Ula Beşir'in hastanede tadavi altında alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda da İsrail ordusuna ait bir drondan atılan bomba, Filistinli "Ebu Şaab" ailesinden bir çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

