İsrail Ordusunun Ateşkese Rağmen Saldırısı: İki Kardeş Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda iki kardeş çocuğu vurdu. Bölge sakinleri, sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını ve insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda kardeş iki çocuk yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde hedef gözeterek bir saldırı düzenledi.

Saldırıda iki kardeş çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Bölge sakinleri, ateşkes ortamına rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü, özellikle sivil yerleşim alanlarının hedef alınmasının büyük endişeye neden olduğunu ifade etti.

Sağlık kaynakları da saldırıların bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırdığını, hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlandığını vurguladı.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını, 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
