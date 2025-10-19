Haberler

İsrail Ordusunun Ateşkes İhlali: Gazze'de 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sivillerin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleştirildi ve son 10 günde 38 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesine yaptığı saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Zuveyde beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişinin hedef alındığını aktardı.

Saldırıların sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede gerçekleştiği, çevrede sahra hastaneleri ve yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların bulunduğu kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre Zuveyde beldesinin İsrail ordusunun kontrol ettiği alanın dışında kaldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in 47 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 38 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 143 kişinin yaralandığını ve çok sayıda sivilin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 159 Filistinli hayatını kaybederken, 170 bin 203 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
