Haberler

Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateşle bir Filistinli ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Kızılayı, Kalkilya'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin ağır yaralandığını açıkladı. Yaralının nabzının atmadığı ve kalp-akciğer canlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Son günlerde Batı Şeria'daki saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya şehrinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin ağır yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kalkilya'da işgal güçlerinin gerçek mermiyle vurduğu bir yaralıya ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yaralının durumuna ilişkin verilen bilgide, "Nabzı atmıyor, ekiplerimiz şu an yaralının kalp ve akciğerlerini canlandırmak için çalışıyor." denildi. Açıklamada olayın ayrıntılarına ilişkin detay verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor. Bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...