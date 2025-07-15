İsrail Ordusundan Yeni Sürgün Emri: Filistinliler Boşaltmaya Zorlanıyor

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinlilere yönelik yeni sürgün emri yayınladı ve bu bölgelerin boşaltılmasını talep etti. Ordunun saldırı tehdidi ile birlikte 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Doğu Zeytun, Eski Şehir, Turkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahallelerinin, Kuzey vilayetinden ise Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin boşaltılmasını istedi.

Söz konusu bölgelerdeki insanların, sözde "güvenli" olarak nitelendirilen Mevasi bölgesine gitmeleri talep edildi.

İsrail ordusunun sözü edilen bölgelerde saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
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