Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar

İsrail Ordusundan Yemen'e Saldırı Tehdidi: Sana Havalimanı Boşaltılmalı

İsrail Ordusundan Yemen'e Saldırı Tehdidi: Sana Havalimanı Boşaltılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın derhal boşaltılmasını isteyerek saldırı tehdidinde bulundu. Ordu Sözcüsü, tahliye edilmemesi durumunda çevredeki herkes için risk olduğunu belirtti. Bu açıklama, İsrail'in Yemen'e yönelik hava saldırılarının ardından geldi.

İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın "derhal boşaltılmasını" isteyerek, saldırı tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istedi.

Adraee, tahliye edilmemesinin çevredekiler için risk oluşturacağını belirterek, saldırı tehdidinde bulundu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Yemen'e düzenlediği saldırıları takip ettiği açıklanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yolsuzluk iddialarına karşı savunma yaptığı mahkemeden Sana Havalimanı'na düzenlenecek saldırıyı takip etmek için erken ayrıldığını aktardı.

İsrail ordusu, Yemen'e hava saldırıları düzenlemişti

İsrail ordusu, Husiler tarafından atılan bir roketin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na isabet etmesinin ardından dün akşam Yemen'e hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'e kıyı şeridi boyunca saldırılar düzenlendiği ve Hudeyde Limanı'nın hedef alındığı bildirilmişti.

Bölgenin, İran silahlarının ve askeri teçhizatının transferi için kullanıldığı iddia edilmişti.

Ayrıca, bir beton fabrikasının da hedef alındığı aktarılmış ve bunun ekonomik olarak zarar verme kaygısıyla yapıldığı itiraf edilmişti.

Saldırıda yaklaşık 20 savaş uçağının ve 50 bombanın kullanıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Özel'i yumruklayan Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

Saldırganın kızının babasıyla ilgili tek bir dileği var
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.