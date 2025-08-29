İsrail Ordusundan Yemen'e Hava Saldırısı: Hedefte Husilerin Üst Düzey İsimleri

İsrail ordusu dün Yemen'e düzenlediği saldırılarda İran destekli Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'yi hedef almaya çalıştığını, saldırıların sonucunun "henüz netleşmediğini" bildirdi.

İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, dün Yemen'e düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırılarda, Husilerin sözde Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin hedef alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların sonuçlarının "henüz belli olmadığı" belirtilerek bombardımanda Atıfi ve Gamari'nin hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.