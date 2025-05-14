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İsrail Ordusundan Yemen'deki Limanlara Saldırı Tehdidi

İsrail Ordusundan Yemen'deki Limanlara Saldırı Tehdidi
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İsrail ordusu, Husilerin kontrolündeki Yemen'deki limanlara yönelik saldırı tehdidinde bulunarak bölgedeki sivil halkın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Bu gelişmeler, Yemen'den fırlatılan bir füze ile birleşince gerginlik arttı.

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki Ras İsa, Hudeyde ve es-Salif limanlarına saldırı tehdidinde bulundu.

Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in batısındaki söz konusu limanlara ilişkin tahliye uyarısı yaptı.

Husilerin limanları kullandığını belirten Adraee, limanlarda bulunanlara "güvenlikleri için bir sonraki uyarıya kadar" bölgeyi boşaltma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzeye müdahale ettiğini duyurmuştu.

Füze sebebiyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde uyarı sirenleri çalmıştı.

Husiler de son 24 saat içinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 3 kez hipersonik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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