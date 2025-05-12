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İsrail Ordusundan Yemen'deki Limanlara Hava Saldırıları

İsrail Ordusundan Yemen'deki Limanlara Hava Saldırıları
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İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde vilayetindeki üç limana hava saldırıları düzenledi. Saldırılardan önce sivilleri tahliye etmek için uyarılarda bulunuldu. Husiler, önceki günlerde yapılan İsrail hava saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.

SANA, 12 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusu, yaptığı tahliye uyarılarının hemen ardından Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde bulunan üç limana hava saldırıları düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun bildirdiğine göre pazar günü geç saatlerde düzenlenen saldırılarda Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde, Ras İsa ve Es-Salif limanları hedef alınırken, can kaybı bildirilmedi.

Xinhua'ya konuşan bölge sakinleri, Husilerin saldırı öncesinde limanlarda akaryakıt sevkiyatı kabul etmek üzere hazırlık yaptığını söyledi.

İsrail'in saldırılardan yaklaşık 40 dakika önce bölgeden uzaklaşmaları konusunda sivilleri uyardığı bildirildi. Aynı günün erken saatlerinde İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu da gemilere Husilerin kontrolündeki limanlara yakın karasulardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Husiler cuma günü İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısının sorumluluğunu üstlenmiş, İsrailli yetkililer de saldırının önlendiğini açıklamıştı. Husiler ise söz konusu saldırıyı, İsrail'in salı günü düzenlediği ve başkent Sana'da onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ve üç yolcu uçağı da dahil olmak üzere havalimanının hasar görmesine yol açan saldırılarına karşılık olarak düzenlediklerini belirtmişti.

Pazar günkü saldırıdan önce de İsrail, son haftalarda Husilerin kontrolündeki limanlara bir dizi saldırıda bulundu. Söz konusu limanlarda yakıt sıkıntısının yaşandığı bildiriliyor.

Öte yandan Umman, geçtiğimiz hafta Husiler ile ABD arasında ateşkes anlaşmasına arabuluculuk ettiğini duyurmuş, anlaşma kapsamında Husiler, ABD'nin Husi mevzilerine yönelik hava saldırılarını durdurmaları karşılığında Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları askıya almayı kabul etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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