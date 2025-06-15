İsrail Ordusundan Yemen'deki Husi Liderine Hava Saldırısı
İsrail ordusunun Yemen'deki Husi liderini hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının detayları henüz netlik kazanmadı.
İsrail ordusunun Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırının, Yemen'deki bir Husi liderine yönelik düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel