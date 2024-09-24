İsrail Ordusu, Beyrut'a Saldırı Gerçekleştirdi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, saldırının özellikle Beyrut'un güney kesimini hedef aldığını belirtti. Olayla ilgili ayrıntılar ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
- İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, Beyrut'un güneyinin hedef alındığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel