İsrail Ordusundan UNIFIL Askerlerine Ateş Açma İtirafı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tank atışı yapıldığını kabul etti. Olayın kasıtlı olmadığını savunan ordunun açıklamasında, kötü hava koşulları nedeniyle yanlışlıkla ateş açıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tank atışı yapıldığını itiraf etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerlerine ateş açıldığı fakat eylemin kasıtlı olmadığı iddia edildi.

Lübnan'ın güneyinde 2 "şüpheli" tespit edildiğini iddia eden İsrail ordusu, uyarı ateşi açarak uzaklaştırdığı şüphelilerin UNIFIL askeri olduğunun sonradan fark edildiğini öne sürdü.

Açıklamada, "İnceleme sonucunda, şüphelilerin bölgede devriye gezen BM askerleri olduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle şüpheli olarak sınıflandırıldıkları tespit edildi." ifadesine yer verildi.

UNIFIL askerlerine ateşin kasıtlı olarak açılmadığını savunan İsrail ordusu, "her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için" saldırıların sürdürüleceği tehdidinde de bulundu.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde askerlerine ateş açtığını belirtmişti.

Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı, olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı ve olaydan yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedilmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Haberler.com
