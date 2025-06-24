İsrail Ordusundan Tahran'a Saldırı Tehdidi

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İsrail ordusu, İran'ın Tahran şehrinin 7. Bölgesi'nde yaşayanlara tahliye uyarısında bulunarak, bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Daha önceki saldırılar sonucunda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın 7. Bölgesi'nde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı.

Tahran'ın 7. Bölgesi'nde, kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini kaydetti.

Adraee, gelecek birkaç saat boyunca bu bölgeden uzak durulması aksi takdirde güvenliklerinin tehlikeye gireceğini söyleyerek İran halkını tehdit etti.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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