İsrail Ordusundan Suriye'ye Baskın: İran Bağlantılı Kişiler Alıkonuldu

İsrail ordusu, gece Suriye'nin güneyine düzenlediği baskınla İran bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kişileri alıkoyduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, son haftalarda toplanan istihbarat doğrultusunda İsrail askeri istihbarat birimi ile 474. Golan Tugayı, Suriye'nin güneyinde iki ayrı bölgeye baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Golan Tepelerine yakın, Suriye'nin içinde iki ayrı bölgeye yaptığı baskında "İran destekli bir terör hücresine mensup" olduğu iddiasıyla bazı kişileri alıkoyduğu iddia edildi.

Baskın sırasında silah ve el bombaları ele geçirdiği de savunuldu.

Suriye tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasından sonra İsrail, Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 1974'te Suriye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek silahsızlandırılmış bölgede kara işgalini genişletmeye başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki işgalin "süresiz devam edeceğini" savunmuştu.