İsrail Ordusundan Suriye'ye Baskın: Bir Sivil Yaralandı

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Doğu Samdaniye köyünde düzenlediği baskın ve Cibata el-Haşeb köyünde açılan ateş sonucu bir sivil yaralandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, son iki yılda 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ü aşkın kara baskını olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Doğu Samdaniye köyü kırsalına baskın düzenlediği, bir başka köyde ise ateş açtığı bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın habere göre, sabah saatlerinde üç askeri araçtan oluşan İsrail konvoyu Doğu Samdaniye köyüne doğru ilerledi.

Doğu Samdaniye köyü ile El-Ecraf kasabası arasında geçici kontrol noktası kuran İsrail askerleri, sivilleri aramaya başladı.

Yaklaşık yarım saat süren ihlalin ardından İsrail güçleri bölgeden çekildi.

Ayrıca, Kuneytra'nın kuzeyindeki Cibata el-Haşeb köyünde odun toplayan bir sivil İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'ten bu yana İsrail ordusunun Suriye topraklarına 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ü aşkın kara baskınları düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
