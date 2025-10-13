Haberler

İsrail Ordusundan Suriye'nin Kuneytra Bölgesine İhlal

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde ihlallerine devam ediyor. SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri Sayda el Hanut kasabasının çevresine girdi ve belirli bir süre sonra geri çekildi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Baas rejiminin devrilmesinden sonra 1000'in üzerinde hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri sürüyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçlerine ait beş askeri araçtan oluşan birlik, Kuneytra kırsalındaki Sayda el Hanut kasabasının çevresine girdi.

İhlallerini sürdüren İsrail askerleri, kısa bir süre sonra bölgeden geri çekildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
