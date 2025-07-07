İsrail Ordusundan Suriye'nin Güneyine Baskın: 6 Kişi Gözaltında

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında, "İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu" iddia ettiği, biri çocuk 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail askerleri aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Kavdana bölgesine gece baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne bağlı olduğu iddia edilen bir "hücrenin hedef alındığı" öne sürüldü.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin baskında, Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğunu öne sürdükleri biri çocuk 6 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusunun açıklamasında, gözaltına alınan kişi sayısı veya götürüldükleri yer ile ilgili detaylar paylaşılmadı.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da da Suriye'nin güneyine baskın düzenleyerek Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir "hücredeki" bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.