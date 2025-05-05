İsrail Ordusundan Şeyh Dağı'na Operasyon: Karargah İmha Edildi

(ANKARA) - İsrail ordusu, eski Suriye rejiminin, Şam'ın güneybatısında bulunan Şeyh (Hermon) Dağı'ndaki ana karargahının belirlenerek, imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabındaki açıklamada, "geçen hafta boyunca, İsrail kuvvetlerinin eski Suriye rejiminin Hermon Dağı bölgesinden sorumlu ana karargahına başarılı bir harekat düzenlediği" bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon sırasında, eski rejime ait askeri altyapılar, sığınaklar ve çok sayıda silah ve mühimmat tespit edildi. Bunlar arasında toplar, fırlatıcılar, havan topları, roketler, patlayıcı düzenekler ve mayınlar bulunuyordu. Tüm bu silah ve mühimmat, kuvvetler tarafından imha edildi veya el konuldu."

Açıklamada, İsrail ordusunun, Suriye bölgesindeki terör altyapılarına karşı operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, "bu faaliyetlerin, özellikle Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütüldüğü" kaydedildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail güçleri, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeye yerleşmiş, Şam'ın güneybatısındaki Şeyh Dağı'nda da askeri noktalar oluşturmuştu.