İsrail Ordusundan Refah'ta Mahsur Kalan Filistinlilere Saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde mahsur kalan Filistinlilerden 4'ünü daha öldürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 4 Filistinlinin Refah'taki tünellerden çıktığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin yaptığı yönlendirme ile İsrail askerlerinin saldırı düzenleyerek Filistinlileri öldürdüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu Refah'taki tünellerden çıktığını iddia ettiği bir kişinin yakalandığına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.